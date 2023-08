Omicidio a Silandro, “Nove coltellate hanno ucciso Celine”. Omer Cim non parla col gip: convalidato il fermo

Bolzano, 16 agosto 2023 - Nove coltellate hanno ucciso Celine Frei Matzohl, la 21enne vittima a Silandro della furia omicida dell’ex compagno, Omer Cim, di 28 anni. Erano oltre 50 anni che non accadeva un fatto di sangue nella cittadina della Val Venosta, aveva ricordato nei giorni scorsi il sindaco Dieter Pinggera.

Celine è morta "per uno shock emorragico da lesione di arteria carotide di sinistra e arteria polmonare", si legge nel referto dell'autopsia. Il medico legale che stamattina ha eseguito l'autopsia ha trovato ben 9 segni di arma da taglio su suo corpo, e rinvenuto due lesioni "più piccole superficiali da punta, tutte tra collo e torace alto".

Oggi per Omer Cim al carcere di via Dante a Bolzano c'è stato l'interrogatorio di convalida dell'arresto: il 28enne è rimasto in silenzio alle domande del gip Alvise Dalla Francesca Cappello, che quindi ha convalidato il fermo disposto domenica dal pm Günter Morandell per il pericolo di fuga del sospetto e di reiterazione del reato.

I legali del giovane di origini turche, Claudia Benedetti e Alessandra D'Ignazio, hanno riferito che l'assistito non ha parlato aggiungendo che è "sotto shock".

Omer, dopo l'omicidio, era fuggito ed è stato braccato per tutta la Valvenosta, e bloccato poco prima del confine: i carabiniri hanno sparato alle gomme della sua auto che a passo Resia è uscita di strada.

Intanto Silandro è in lutto e le esequie di Celine saranno celebrate alle ore 14 di venerdì nella centro della Valvenosta.