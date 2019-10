Roma, 31 ottobre 2019 - Luca Sacchi si è difeso parandosi il volto con le braccia mentre veniva colpito con una mazza da baseball, prima che i killer gli sparassero alla testa e lo uccidessero. E' quanto rivela l'autopsia sul corpo del giovane, sulle cui braccia sono stati individuati lividi che sono compatibili con il tentativo del ragazzo di proteggersi il viso. Si aggiunge così un altro tassello nell'inchiesta sull'omicidio avvenuto il 23 ottobre scorso davanti a un pub di Colli Albani a Roma, mentre sono i carabinieri stanno vagliando almeno 5 cellulari sequestrati. Al centro delle indagini ci sono i contatti, pregressi e successivi all'aggressione mortale, tra gli amici di Luca, la fidanzata Anastasiya e le persone che potrebbero avere un ruolo in un presunto scambio di droga poi finito male.

Intanto la procura di Roma ha disposto il nulla osta ai funerali del giovane personal trainer, mentre le audizioni di alcuni testimoni presenti sul luogo del delitto sono previste per la prossima settimana. Non è escluso che possa esserci anche quella di Anastasiya. Al momento, in carcere con l'accusa di omicidio, ci sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino.