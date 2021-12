Roma, 13 dicembre 2021 - Giallo a Quartu Sant'Elena (Cagliari) dove una 50enne di nazionalità romena, Mihaela Nicoleta Kleics, è stata uccisa a coltellate. Un sardo senza dimora di 56 anni, Sandro Sarais, è stato fermato dai carabinieri per omicidio volontario. L'uomo ha tentato il suicidio ferendosi con un coltello, e ora è sorvegliato in ospedale.

La donna è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione riversa sul letto con numerose ferite da arma da taglio in più parti del corpo. Il cadavere è stato scoperto dai carabinieri, entrati nella palazzina di via della Musica dopo essere stati allertati dalla sorella della vittima, preoccupata perchè non riusciva a mettersi in contatto con lei da giorni.

La mancanza sull'uscio di segni di forzatura e la casa in ordine hanno spinto gli inquirenti a sospettare sul 56enne, un uomo con cui la vittima era stata vista più volte di recente. Dopo ore il sospetto è stato rintracciato, ma alla vista dei militari si è inferto delle coltellate, procurandosi alcune ferite.

Sul luogo dell'omicidio, insieme ai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Quartu, sono intervenuti gli specialisti del Ris, gli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e la pm Nicoletta Mari. In attesa della perizia del medico legale che farà chiarezza su data e ora del delitto, e dovrà sentire anche il fermato, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna.