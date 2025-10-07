Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Il Pd allontana i centristi
Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria
7 ott 2025
7 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria

Il suo legale non conferma, ma oggi andrà a trovarlo all’Ospedale di Sassari, dove è stato trasferito nella notte. Proseguono le indagini del Ris: attesi a breve nuovi rilievi sul luogo del delitto

Sassari, 7 ottobre 2025 – Avrebbe cercato di impiccarsi in cella Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino arrestato dopo aver confessato l'omicidio della 33enne Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Il 41enne è stato portato questa notte in ospedale dal carcere di Bancali a Sassari e. al momento, è ricoverato nel reparto psichiatrico nel nosocomio Santissima Annunciata. 

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria

Cosa è successo

Inizialmente sembrava che Ragnedda si fosse procurato dei tagli, ma secondo quanto si apprende da fonti del’Adkronos, avrebbe invece tentato il suicidio impiccandosi. Per ora, nessuna conferma dagli avvocati che lo difendono. Il suo legale difensore, Luca Montell– che avrebbe dovuto incontrarlo oggi nella casa circondariale di Bancali – non ha infatti fornito conferme sull'accaduto, ma si recherà sul posto per incontrare il suo assistito.

Proseguono le indagini: domani nuovi rilievi

Intanto proseguono le indagini da parte degli investigatori per ricostruire quanto avvenuto nella vasta tenuta di proprietà di Ragnedda la notte tra l'11 e il 12 settembre scorso, quando di Cinzia Pinna si persero le tracce a Palau. La donna fu vista l'ultima volta fuori da un locale mentre saliva in auto proprio con il suo assassino.

Da quel momento iniziarono e ricerche della giovane che andarono avanti per 12 giorni fino alla confessione dell'imprenditore arzachenese e al ritrovamento del cadavere nella tenuta.

Secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, l'uomo avrebbe avuto l'intenzione di gettare il corpo di Cinzia Pinna in mare, forse dalla scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo. Per le giornate di mercoledì e giovedì sono previsti ulteriori rilievi da parte degli specialisti dei Ris di Cagliari all'interno di Concaentosa dove si è consumato il delitto.

