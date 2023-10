Pierina Paganelli uccisa in garage, urlò per sette volte. Cosa si sente nell’audio

Rimini, 20 ottobre 2023 – Il brusio è soffocato, dura il tempo di un istante. All’improvviso, viene surclassato dallo strazio: dalle urla, almeno sette, agghiaccianti e crescenti. Le urla di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la sera dello scorso 3 ottobre con 17 coltellate in via del Ciclamino a Rimini, del cui martirio una telecamera di un garage vicino a quello della vittima ha registrato tutte le fasi. I suoni di un delitto racchiuso in una sequenza audio di un minuto circa, che è stato possibile ascoltare attraverso l’avvocato Mario Scarpa e che restituisce nella sua forma grezza (l’audio raffinato è in mano agli inquirenti) un brusio nel quale si ritroverebbe quel "ciao" attribuito a una voce maschile. La voce del killer di Pierina. Non solo. Perché da quel brusio antecedente le grida emergerebbe anche un "oh no...". E a pronunciarlo, sarebbe proprio Pierina. Ma andiamo con ordine.

Dall’audio della telecamera è possibile sentire alle 22.08 un’auto scendere nei garage. È la Panda rossa di Pierina. Le ruote solcano le grate a terra per tutto il tragitto di qualche metro e si può seguire il percorso che porta al box auto della pensionata. Sono le 22.10 quando nell’audio si sente la donna aprire la porta basculante del proprio garage, entrare con l’utilitaria e parcheggiarla. A questo punto, dall’audio si desume che la 78enne trascorra qualche minuto nel proprio box, prima di uscire e richiudere la basculante. È a questo punto che la telecamera nei sotterranei capta il brusio su cui si stanno concentrando gli investigatori della mobile, coordinati dal pm Daniele Paci. Subito dopo, le urla. Circa sette e crescenti per intensità. Le urla di quando Pierina viene colpita dal proprio assassino, ignoto (e senza ancora iscritti nel registro degli indagati). Un’aggressione che quindi sarebbe iniziata frontalmente e davanti al garage della 78enne, prima ancora del primo vano oltre la porta tagliafuoco, dove invece come suggerisce il ’clic’ riferibile allo scatto della maniglia antipanico l’aggressione è continuata in un secondo momento: quando la 78enne già stava urlando colpita dal killer. Un primo ’clic’ a cui ne segue un altro, lo scatto probabilmente dell’altra porta antincendio che dal vano d’anticamera apre su scale e ascensore per andare ai piani superiori.

A questo punto, le ultime tre urla di Pierina calano di intensità soffocate come se arrivassero oltre ben due porte antincendio: quelle aperte dalla donna in un tentativo di fuga o durante la colluttazione con l’assassino. Una sequenza dell’orrore dopo la quale nel ventre di cemento dei palazzi di via del Ciclamino torna il silenzio. Fino a qualche minuto più tardi quando si sente un’altra auto entrare e ancora l’apri/chiudi di una basculante. Probabilmente l’auto di un condomino che ha usato un altro degli 8 accessi ai piani superiori: Pierina viene trovata solo la mattina dopo dalla nuora Manuela Bianchi. E il fratello di Manuela, Loris Bianchi, proprio ieri ha scelto di affidarsi allo studio legale Barzan: "Non perché indagato, ma perché vuole la verità sull’accaduto", ha specificato l’avvocato dell’uomo.