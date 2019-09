Piacenza, 8 settembre 2019 - Nuova svolta nelle indagini dell'omicidio di Elisa Pomarelli. Dopo la cattura e il fermo per omicidio e occultamento di cadavere, nella giornata di ieri, di Massimo Sebastiani - che ha condotto in serata i carabinieri e il pm fino al fossato in cui si trovava il corpo senza vita della 28enne, in un bosco del Piacentino - nella notte è stato eseguito un secondo arresto.

ARRESTATO IL PADRE DELL'EX FIDANZATA DI SEBASTIANI - Per Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, sono scattate le manette in seguito agli approfondimenti investigativi, con l'accusa di "favoreggiamento personale" in omicidio. In particolare Perazzi è accusato di aver aiutato il 45enne durante la latitanza "ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi". La posizione di Perazzi - si aggiunge - "era già al vaglio degli inquirenti, nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi" c'è stata la decisione.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza fa sapere che ulteriori dettagli dell'intera vicenda saranno comunicati nei prossimi giorni. Le indagini si sono spostate in un'abitazione, in località Costa di Sariano, nel Comune di Gropparello, sull'Appennino piacentino, dove sono state effettuate approfondite analisi scientifiche e rilievi, e dove Elisa Pomarelli potrebbe essere stata uccisa per poi essere portata altrove. Una casa che risulta di proprietà di Perazzi.

L'OMICIDIO DI ELISA - Secondo quanto riferito dal pm Ornella Chicca, Elisa sarebbe stata uccisa lo stesso giorno della scomparsa - il 25 agosto scorso - subito dopo il pranzo consumato insieme a Sebastiani, che aveva fatto perdere anche le sue tracce. Collaborativo fin dai primi momenti della cattura, l'operaio 45enne ha confessato l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire, movente, modalità e luogo dell'omicidio. Sarà l'autopsia a chiarire i contorni della vicenda: al momento non si esclude l'ipotesi dello strangolamento forse durante un improvviso scatto di ira, un raptus, visto che da una prima ricostruzione sembrano non emergere elementi legati alla premeditazione.