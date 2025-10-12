Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio

Palermo, 12 ottobre 2025 – Sangue nel cuore della movida di Palermo. Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola in fronte stanotte a pochi metri dal Teatro Massimo. Secondo una prima ricostruzione stava tentando fermare il pestaggio di un ragazzo a terra.

Si chiamava Paolo Taormina ed era il figlio del titolare del locale davanti al quale era scoppiata la rissa. Sul posto sono intervenute le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri del reparto operativo di Palermo stanno cercando il killer che ha sparato. Hanno già raccolto decine di testimonianze dei presenti che concordano sulla dinamica. Taormina era intervenuto per salvare un ragazzo picchiato dal branco: ha ricevuto una pallottola in testa.

In aggiornamento