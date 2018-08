Vibo Valentia, 12 agosto 2018 - Far west in spiaggia. Era pieno giorno (le 15.30) quando un uomo di 43 anni, Francesco Timpano, è stato ucciso a colpi di pistola nel lido di un camping a Marina di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. All'omicidio avrebbero assistito dei bagnanti.

Francesco Timpano, già noto agli inquirenti per reati in materia di droga, era fratello di Pantaleone Timpano, una delle persone scampate a un agguato avvenuto lo scorso maggio tra Nicotera e Limbadi ad opera di Francesco Olivieri 32 anni, che in quell'occasione uccise Giuseppina Mollese, di 80 anni, e Michele Valerioti, di 67. Prima ancora Olivieri aveva esploso alcuni colpi all'indirizzo di un altro fratello di Timpano, Vincenzo, nella frazione Caroni di Limbadi. A tre giorni dai raid si era costituito dicendo che aveva voluto vendicarsi nei confronti delle persone che riteneva responsabili dell'omicidio del fratello.

Ora gli inquirenti non escludono che il delitto di oggi sia collegato a quegli episodi. Sul caso indagano i carabinieri di Tropea.