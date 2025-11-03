Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte

Napoli, 3 novembre 2025 – Fermati due ragazzi di 18 e 23 anni per l'omicidio di Pasquale Nappo, il giovane appena maggiorenne ucciso sabato notte per “errore” a Boscoreale, nel Napoletano. I due si sono costituiti, presentandosi in caserma poche ore dopo la tragedia, probabilmente sotto la pressione mediatica che il caso sta suscitando.

Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola contro la folla di giovani nel centro storico di Boscoreale è stato il 18enne, coetaneo della vittima. Uno dei proiettili è risultato fatale: ha colpito Pasquale all’altezza dell’ascella, bucandogli il cuore. I due giovani viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione in piazza Pace.

Pasquale Nappo, il 18enne ucciso nel centro di Boscoreale (Napoli). A destra: il luogo della sparatoria

Fermati due ragazzi di Torre Annunziata

La procura di Torre Annunziata ha emesso il provvedimento di fermo per i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale, uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. Si tratta di due giovani di Torre Annunziata, che si sono consegnati ai carabinieri nella notte.

Le indagini lampo dei carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno permesso di identificare i due: il 23enne è ritenuto il giovane alla guida dello scooter, mentre a sparare sarebbe stato il 18enne, stessa età della vittima, che avrebbe impugnato una pistola per fare fuoco contro il gruppo di amici in piazza, colpendo mortalmente il 18enne Pasquale Nappo.

Ucciso dai sicari in scooter

Il 18enne Pasquale Nappo abitava a Scafati, in provincia di Salerno, e lavorava come operaio. Ieri notte si trovava in piazza Pace con un gruppo di cinque amici, alcuni dei quali con precedenti penali. Erano davanti al Municipio quando, verso le 2.30 di sabato notte, sono arrivati due ragazzi in motorino.

Hanno esploso almeno tre colpi di pistola ad altezza uomo. Uno dei proiettoli ha colpito Nappo all’ascella e da lì è penetrato verso il cuore. Il ragazzo è stato soccorso in condizioni gravissime: due amici l’hanno trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia, ma la corsa disperata non è bastata.

Le gang di Scafati nel mirino

La vittima, un incensurato ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di droga di Scafati, è poi morta subito dopo il ricovero presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La sua fedina penale immacolata. Ma, nonostante fosse incensurato, gli inquirenti lo ritengono vicino a membri della criminalità locale che si nutre di spaccio: le gang del suo quartiere, Mariconda di Scafati.

Il padre: "Non era lui l'obiettivo”

"Mio figlio è sempre stato un ragazzo tranquillo. Ha sentito degli spari, si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante. Non era lui l'obiettivo. Era bravissimo". A parlare è Salvatore Nappo, padre di Pasquale, ucciso nella notte a Boscoreale, che sottolinea: "Non sappiamo darci una spiegazione. L'avevo sentito a mezzanotte, era a Napoli a una festa. Al ritorno si era fermato con gli amici in piazza. Era sereno. Frequentava persone tranquille. Si era diplomato da poco, ma lavorava per non pesare sulla famiglia. Ora chiediamo giustizia e basta, vogliamo sapere il motivo per cui è successo questo a noi"