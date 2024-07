Omicidio Mollicone. Ancora assolti i Mottola

Tutti assolti anche in secondo grado. È il verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Roma nel processo per l’omicidio della 18enne di Arce Serena Mollicone. Delitto che a 23 anni di distanza resta ancora un mistero. Per l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, il figlio Marco, la moglie Anna Maria e i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale è stata confermata la sentenza di primo grado. "Non è giustizia", commenta Consulo, sorella della vittima.