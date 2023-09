Omicidio Maltesi a Rescaldina (Milano): "Sono sconvolto e schifato"

RESCALDINA (Milano)

"Sono sconvolto e schifato". Fabio Maltesi, padre di Carol, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa, Davide Fontana, commenta così la decisione da parte della Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio di ammissione per il killer di sua figlia al programma di giustizia ripartiva. "Il mio assistito e tutti i familiari - spiega Manuela Scalia, il legale che assiste il padre della vittima - non vogliono in alcun modo incontrare Davide Fontana. Ho avvisato il mio assistito, che vive ad Amsterdam, della decisione della Corte e si è detto sconvolto e schifato da una giustizia che ammette un assassino reo confesso, che ha ucciso, fatto a pezzi ed eviscerato una ragazza, di accedere ad un percorso simile".

Fontana ha presentato la richiesta di accedere alla giustizia riparativa lo scorso 15 settembre, davanti alla stessa Corte che lo ha condannato a trent’anni in primo grado. Cinque giorni dopo è arrivata la decisione dei giudici di ammetterlo al nuovo istituto introdotto dalla riforma Cartabia, che non è alternativo al carcere e non influisce sull’iter del processo penale, non prevede sconti di pena, e non ha conseguenze neanche dal lato della giustizia civile. È una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo. In questo quello di Fontana potrà essere, secondo il suo avvocato Stefano Paloschi, un "caso pilota" che "crea un precedente". L’iter proseguirà anche se la famiglia di Carol non vuole essere coinvolta: ora si attende che venga fissato l’incontro con un mediatore e che il percorso di Fontana si concretizzi. In quale modo non è definito dalla norma. "Io comprendo i familiari. Ma chiunque si batta contro la violenza di genere - ha commentato Paloschi - dovrebbe guardare con favore all’istituto della giustizia riparativa". Fondazione Pangea e la rete antiviolenza Reama chiedono invece di ripensare alla giustizia riparativa, in particolare nei reati di violenza, i femminicidi o figlicidi.

Christian Sormani