Pasqua di sangue a Francofonte (Siracusa): 17enne ucciso a coltellate

Siracusa, 20 aprile 2025 – Pasqua di sangue in provincia di Siracusa. Nella notte un omicidio ha sconvolto Francofonte, comune di 12mila anime a circa 60 chilometri a nord ovest del capoluogo.

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una violenta lite in via Nastro Azzurro, strada nota per essere il cuore della movida del paese, costellata di pub.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti la vittima avrebbe avuto uno screzio con un 21enne che ora risulta tra i sospettati per l’omicidio del minore.

Fonti investigative riferiscono che tra le ragioni che hanno condotto alla degenerazione del diverbio non è escluso ci sia stato anche l’abuso di alcolici che potrebbe aver alterato le condizioni psicofisiche di entrambi.

Nei momenti più concitati della lite, a quanto si apprende, il 21enne avrebbe estratto un coltello per poi avventarsi contro il 17enne e colpirlo con un coltello. La giovane vittima si è quindi accasciata al suolo, perdendo molto sangue. All’arrivo dei primi soccorritori per lui non c’era già più nulla da fare: i suoi organi vitali sarebbero stati toccati da uno o più fendenti. Ma solo l’autopsia, che sarà effettuata dal medico legale, potrà far luce sull’esatta causa della morte. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa e condotte dai carabinieri della compagnia di Augusta, proseguono.

Francofonte ancora sotto choc

Francofonte è sotto choc, si ritrova di nuovo al centro della cronaca nera dopo un periodo piuttosto turbolento per la comunità del Siracusano. E per di più nel pieno delle celebrazioni pasquali. Solo pochi giorni fa i carabinieri del Comando provinciale di Siracusa hanno arrestato cinque uomini, accusati di tentati omicidi, detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di armi. Le indagini sono scattate nell'estate del 2024 dopo tre tentati omicidi, tra agosto e ottobre, proprio a Francofonte. Una vera e propria faida tra due gruppi contrapposti che ha seminato il panico tra i cittadini per la spregiudicatezza con cui gli indagati si fronteggiavano: con armi da fuoco, anche in pieno giorno, in luoghi pubblici e per le vie del paese.