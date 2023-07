Omicidio di Lea Garofalo, il cordoglio del Comune per il killer suicida

Un manifesto di vicinanza al dolore della famiglia per la morte di Rosario Curcio, uno degli assassini di Lea Garofalo (foto), condannato all’ergastolo, che si è ucciso nei giorni scorsi. È quello che ha fatto l’Amministrazione comunale di Petilia Policastro (Crotone) in occasione dei funerali dell’uomo. Tra i tanti manifesti di vicinanza, anche quello del Comune: "Il sindaco Simone Saporito e l’Amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Curcio per la perdita del caro congiunto" è la frase riportata sul manifesto. Il sindaco Saporito, però, giustifica l’iniziativa: "Da quando è scoppiata la pandemia, come Amministrazione comunale abbiamo fatto un accordo con le agenzie di pompe funebri per fare i manifesti di vicinanza per tutti i funerali che si celebrano in città.

L’opportunità di fare il manifesto è in effetti opinabile, ma noi abbiamo fatto il manifesto a tutti. Perché a lui no? Davanti alla morte si è tutti uguali". Il Pd ha chiesto le dimissioni del sindaco e di tutta la giunta.