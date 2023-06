Omicidio clochard, presi due 16enni "L’hanno ucciso per futili motivi"

di Nino Femiani

Lo hanno massacrato di calci e pugni. Senza un apparente movente se non quello di avere la pelle nera, o di essere un clochard che campava di elemosina e dormiva su una panchina. Un assassinio per il quale è difficile trovare le radici se non nella violenza gratuita contro poveri e deboli. Due 16cenni sono stati ieri fermati dai carabinieri di Castello di Cisterna per aver ammazzato un senzatetto ghanese di 43 anni, Frederick Akwasi Adofo, arrivato nel 2012 a Pomigliano d’Arco. La Procura minorile contesta ai due minori l’omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. In futuro si dovrà verificare se a scatenarne la ferocia sia stato anche l’odio razziale. I fermati sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

La svolta dell’indagine sull’omicidio, avvenuto tra domenica e lunedì, è arrivata dalle immagini riprese dalle telecamere sistemate a ridosso del Parco delle Acque di Pomigliano, che si trova a poche centinaia di metri dalla residenza di uno dei due adolescenti fermati, un rumeno trapiantato nella città dell’ex Alfasud. Una vicenda che ha creato sgomento e incredulità a Pomigliano, tanto che il procuratore minorile, Maria de Luzenberger Milnernsheim ha scritto di proprio pugno un comunicato: "Gli approfondimenti si sono incentrati sull’acquisizione e successiva minuziosa analisi delle telecamere presenti nella zona in cui la vittima è stata soccorsa. Proprio una telecamera installata in un esercizio commerciale – ha aggiunto il magistrato – ha ripreso la violenta aggressione, improvvisa e immotivata da parte dei minori nei confronti della vittima, che si trovava da sola sulla pubblica via. I due, dopo aver colpito al volto l’uomo, hanno continuato a sferrare calci e pugni, la maggior parte dei quali indirizzati al capo, quando ormai la vittima era immobile a terra". I carabinieri hanno poi confrontato le immagini con le foto sui social, risalendo ai due 16enni. E dai loro profili è emersala presenza di contenuti che esaltano la violenza, con immagini di coltelli e bastoni retrattili.

Il funerale del 43enne potrebbe svolgersi nel fine settimana e saranno a spese del Comune di Pomigliano, mentre davanti alla panchina dove Frederick di solito dormiva, continua la processione silenziosa di cittadini indignati per il delitto. "Viene voglia di contestare la sentenza della corte costituzionale del 2014 che impedisce di comminare l’ergastolo ai minorenni – afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera –. Mi auguro che si possa discutere sull’aumento della pena ai minori nei casi di omicidio per crudeltà e futili motivi".