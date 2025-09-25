Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore reo confesso: “Ho sparato per difendermi”

Cagliari, 25 settembre 2025 – “Ho sparato per difendermi”. Una lite finita nel sangue: Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio di ieri da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau lo scorso 11 settembre e ritrovata cadavere nella tenuta dell'azienda dello stesso Ragnedda.

Secondo la ricostruzione dell’imprenditore, Ragnedda avrebbe sparato uno o più colpi di pistola contro la giovane donna per difendersi: al culmine di un violento litigio, lei si sarebbe avvicinata all'imprenditore con un oggetto in mano, e lui, per paura avrebbe premuto il grilletto. Al momento l’uomo è accusato di omicidio volontario.

Omicidio volontario aggravato

Nel frattempo, mentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti nel casolare dell'uomo da parte dei carabinieri del Ris, si è ancora in attesa di conoscere quando si terrà l'udienza per la convalida del fermo di Ragnedda – che però potrebbe svolgersi già domani – accusato di omicidio volontario e omicidio volontario aggravato dall'uso di arma comune da sparo e occultamento di cadavere. Inoltre, non c'è ancora stato il riconoscimento del cadavere da parte dei familiari di Cinzia Pinna che, secondo quanto si è appreso, stanno vivendo ore di angoscia.

La confessione

Emanuele Ragnedda ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna con un colpo di pistola. Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno sequestrato diversi reperti nella sua casa nelle campagne di Palau. I carabinieri hanno trovato tracce di sangue, ma anche polvere bianca e sarà necessario l'esame tossicologico per appurare se si tratti di cocaina. Ci vorrà qualche giorno perché tutte le operazioni vengano svolte nei termini di legge.

La ricostruzione di quella terribile notte

In quella casa nella tenuta di Conca Entosa, l'imprenditore di Arzachena ha ucciso la 33enne di Castelsardo che aveva incontrato a Palau la notte tra l'11 e il 12 settembre. I due si conoscevano già. A tarda notte l'aveva accolta nella sua auto mentre lei si trovava in condizioni psicofisiche precarie. Poi era sparita nel nulla.

Questi passaggi sono stati ricostruiti grazie alle testimonianze e agli impianti di videosorveglianza. Negli ultimi giorni il cerchio si è stretto intorno all'uomo che ieri ha ammesso di averla uccisa. Il suo legale, Luca Montella, ha detto che durante l'interrogatorio in cui è arrivata la confessione Ragnedda ha rivelato tutto al procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Ora il reo confesso si trova nel carcere tempiese di Nuchis in attesa dell'udienza di convalida.