Omicidio Ciatti, solo 23 anni al killer Il papà: contro Niccolò crudeltà unica

La famiglia del ragazzo ucciso con un calcio da un ceceno (ora latitante): riconosciute attenuanti che non capiamo. In Spagna era stato condannato a 15 anni in appello. Varrà la sentenza che diventerà definitiva per prima