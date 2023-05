Palermo, omicidio a Boccadifalco: 32enne ucciso in strada. In caserma il suo padrone di casa

Palermo, 10 maggio 2023 - Omicidio stamane nella borgata di Boccadifalco di Palermo. Aleandro Guadagna, un giovane di 32 anni con precedenti penali, è stato raggiunto dal suo killer in strada, all'altezza di via del Mulino 32, e ucciso a colpi di pistola. Subito i carabinieri, accorsi sul posto assieme al 118, hanno raccolto indizi sul possibile sospetto assassino, cioè il padrone di casa, con cui il Guadagna aveva avuto già frequenti liti per motivi economici, e si sono messi sulle sue tracce.

L'uomo sospettato di aver fatto fuoco contro il 32enne, un pensionato 77enne della zona, è stato portato in caserma. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, erano scattate subito dopo l'omicidio, e si erano concentrate sul padrone di casa, che pretendeva dal giovane gli affitti non pagati. Stamane gli investigatori si erano recati a casa del sospetto non trovandolo, ma scoprendo un biglietto dell’uomo per i familiari in cui li avvertiva che stava andando a discutere la questione economica con l'inquilino. Il pensionato è stato poi rintracciato in un centro commerciale non molto lontano dove si sarebbe recato a piedi, e si è consegnato senza opporre resistenza ai militari dell'Arma.

Davanti al corpo senza vita di Guadagna scene di dolore strazianti da parte dei parenti e degli amici accorsi sul posto, dopo che in breve si era sparsa la voce della morte del 32enne. La strada del quartiere Boccadifalco è stata chiusa. La vittima era già nota alle forze dell'ordine per aver partecipato a una rapina, con altri tre complici, il 23 luglio del 2015 ai danni di un non vedente, nella zona di Cruillas a Palermo.