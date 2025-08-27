Morto il bambino di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna. La famiglia dà il consenso a donare gli organi

Omegna (Verbano), 27 agosto 2025 – E' morto il bimbo di 3 anni caduto sabato scorso nella piscina di un b&b a Omegna nel Verbano. Il bambino - secondo quanto riportato dai media locali online - era arrivato all'ospedale Regina Margherita di Torino in condizioni disperate ed è morto ieri sera. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La famiglia di origine moldava era andata a trovare alcuni parenti nella struttura turistica.

Il bimbo era stato trovato dal padre sul fondo della piscina del bed and breakfast dove alloggiava. Il piccolo è presumibilmente caduto nella piscina mentre giocava insieme ad altri bambini. Il bambino è stato rianimato appena portato fuori dall’acqua ma non è stato sufficiente per salvargli la vita forse a causa del troppo tempo passato sul fondo della piscina senza respirare.