Ombre sulla Juve Stabia. Società commissariata: "Infiltrazioni dei clan"

"Pacchetto completo, i calciatori dovevano solo giocare, al resto pensava la camorra". È una battuta amara, quella del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ma è la fotografia di un fatto gravissimo: la Juve Stabia, società di calcio di Serie B, finisce in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose. È la prima volta che accade per una squadra dei massimi campionati italiani, il terzo caso in Italia dopo Foggia e Crotone che però militavano in serie C. Stavolta la camorra fa gol in "cadetteria" e, come sottolinea Gratteri, "questo fa scalpore". E il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo: "Tutto questo crea un clima nel quale si possono verificare tragedie come quella di Rieti"

La squadra di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, che milita per il secondo anno consecutivo in Serie B, attualmente in zona playoff, sarebbe secondo l’accusa "un bene strumentale del clan D’Alessandro", storica e potente cosca. Un condizionamento mafioso capillare e pervasivo, che toccava praticamente ogni aspetto dell’attività societaria. Gli uomini dei D’Alessandro, in combutta con il gruppo Imparato, controllavano settori strategici del club: la sicurezza dello stadio, il ticketing, la bouvette, le pulizie, i servizi sanitari e, fino al 2024, addirittura il trasporto della prima squadra.

Come ha spiegato Gratteri, "la Juve Stabia era un mezzo della camorra per farsi pubblicità e gestire potere". Dal movimento degli autobus alle ambulanze, dalla vendita di bibite a quella dei biglietti, fino agli steward: ogni servizio era infiltrato e rigidamente controllato dalle famiglie mafiose grazie alla sottovalutazione e connivenza da parte dei vertici societari. Un dettaglio eloquente: in passato, persino il consuocero del boss D’Alessandro è stato presidente della Juve Stabia.

Le indagini sono partite il 9 febbraio 2025 quando, durante un controllo, è stato scoperto che una persona legata al gruppo Imparato si occupava della sicurezza allo stadio Menti, nonostante i precedenti per camorra e i vari Daspo sul groppone. Poi il clamoroso episodio, avvenuto il 29 maggio, alla festa conclusiva del campionato di B. A fine serata, tra gli applausi, salgono sul palco tre pregiudicati eccellenti: Michele Lucarelli (droga), Raffaele Di Somma (boss del Centro Antico) e Giovanni Imparato (rione Savorito). L’obiettivo, spiega il prefetto di Napoli Michele di Bari, è "bonificare la società e accompagnarla in un percorso di legalità".