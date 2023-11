Ombra di fondi turchi. L’Fbi sequestra i cellulari del sindaco di New York

L’Fbi ha sequestrato i telefoni cellulari e l’iPad del sindaco di New York Eric Adams (nella foto) nell’ambito di una indagine federale sulla sua raccolta di fondi per la campagna elettorale del 2021. L’indagine è in corso con il sospetto che sia stato commesso il reato di corruzione. L’indagine vule accertare se la campagna di Adams nel 2021 ha cospirato con il governo turco e altri per ottenere finanziamenti. Lo ha riportato la Cnn citando una fonte ben informata. Il New York Times ha citato un mandato di perquisizione autorizzato dal Tribunale. Il giornale ha spiegato che gli agenti si sono avvicinati al primo cittadino mentre camminava per strada e lo hanno fatto salire su un suv, dove gli sono stati sequestrati i dispositivi. Il primo cittadino non era indagato finora ma i federali hanno perquisito la casa della 25enne Brianna Suggs, responsabile della sua raccolta fondi e promotrice della sua agenda politica.