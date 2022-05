Oltre 600mila casi di autismo in Italia Casellati: "Lo Stato e le istituzioni non devono lasciare sole le famiglie"

"In Italia i casi di autismo sono oltre 600mila e purtroppo aumentano ogni anno di più. Lo Stato e le sue istituzioni hanno il dovere di occuparsi del mondo dell’autismo". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ieri in occasione dell’apertura a Milano del festival ‘In & Aut’ Inclusione & Autismo, il primo dedicato al tema in Italia. "Un bambino su 77 oggi presenta un disturbo dello spettro autistico" ha ricordato Casellati. Tutto questo "per le famiglie si traduce in un calvario di visite e consulti non sempre lineari. Solo quando lo Stato avrà potenziato il sistema di risposta pubblica e solo quando nessuna famiglia in difficoltà sarà stata lasciata indietro, potremo dire di aver compiuto il nostro dovere" ha concluso.