"Oltraggi alle Pietre di Inciampo a Trastevere: "L'Europa non è un posto per gli Ebrei" Ieri a Roma sono state vandalizzate le pietre di inciampo dedicate ai deportati Spizzichino e Spagnoletto. Un atto compiuto da chi non accetta che i loro nipoti non facciano la stessa fine. Un messaggio forte: "L'Europa non è un posto per gli ebrei".