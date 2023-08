Olbia, un incendio minaccia l’aeroporto. Scalo chiuso e voli dirottati ad Alghero

Olbia, 30 agosto 2023 - L'aeroporto di Olbia è stato temporaneamente chiuso per un incendio nelle vicinanze che minaccia la sicurezza dei voli. Il rogo sta interessando le campagne vicino al fiume Enas, che si trova nella direttrice sud di atterraggio degli aerei.

Le fiamme continuano ad essere alimentate dal forte vento di maestrale che continua a soffiare sull'Isola, e il fumo sta avvolgendo lo scalo della Costa Smeralda.

Per fermare l'incendio sono all'opera un Canadair della protezione civile nazionale, due elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra.

I voli sono stati dirottati ad Alghero. Per ora solo tre: un volo Lufthansa da Roma e due di Volotea. Intanto si accumula il ritardo degli altri aeromobili sia in arrivo che in partenza.

Il grosso incendio in corso nelle campagne di Olbia, nella località 'Rio di Enas', non è l'unico infatti un altro rogo scoppiato nel frattempo alla periferia di Berchiddeddu, sempre in Gallura. Le fiamme si stanno avvicinando alle case e alla strada statale 131 Dcn.

Una giornata ad alto rischio incendi già segnalata dalla protezione civile regionale ieri. Soprattutto in Gallura il bollettino raccomandava un'attenzione rinforzata, a causa del forte vento di maestrale.