Fanno il saluto nazista all’Oktoberfest: fermati due italiani

Monaco, 28 settembre 2023 – Boccali di birra e saluto nazista. Per due ragazzi italiani è costato caro quel simbolo anticostituzionale messo in scena all’Oktoberfest a Monaco di Baviera tra riprese video e addirittura applausi dei loro compagni, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Rosenheim. I due 24enni, infatti, sono stati trattenuti dagli steward e portati in custodia dalla polizia tedesca con l’accusa di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticostituzionali. Poiché entrambi non hanno una residenza permanente in Germania, saranno portati davanti a un giudice istruttore.

Un altro episodio

Non è il primo caso. Recentemente in un tendone dell’Oktoberfest in Sassonia è stato girato un video (diventato virale) con saluti nazisti sulle note di una marcia usata dalla Wehrmacht. La polizia ha segnalato il video e l'ha inoltrato al dipartimento di polizia competente di Görlitz. "Stiamo indagando sul sospetto iniziale di utilizzo di simboli di organizzazioni incostituzionali. La sicurezza dello Stato sarà coinvolta nelle indagini", ha detto a Bild il portavoce della polizia, Marcel Malchow.

Il video sarebbe stato registrato domenica sera all'Oktoberfest a Zieschütz, un piccolo villaggio vicino a Bautzen. Nel video si possono ascoltare le note di 'Erika', titolo di una famosa canzone di marcia tedesca scritta negli anni '30 dal compositore Herms Niel, che si unì al Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. La canzone era stata utilizzata nella propaganda nazista, ma nel tempo è poi rimasta una tipica canzone popolare.