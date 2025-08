Ok al progetto del Ponte sullo Stretto. Ci sarà anche la metropolitana. Salvini: “Che emozione”. Meloni: “Opera strategica per la Nazione”

Roma, 6 luglio 2025 – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il vicepremier e ministro dele Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha annunciato l'ok al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

Ok al progetto del Ponte sullo Stretto

"Essere qui è un'emozione, perché non si era mai arrivati all'approvazione del progetto definitivo con l'intera copertura economica garantita e la condivisione con territori e regioni". E’ evidente la soddisfazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'approvazione del progetto.

Il ponte sospeso più lungo al mondo

Il Ponte sullo Stretto di Messina, con una lunghezza complessiva di 3.666 metri (con la sua luce centrale di 3.300 metri) sarà il ponte sospeso più lungo al mondo: avrà la campata più lunga di un chilometro rispetto al ponte che attualmente detiene tale record, il Çanakkale Bridge in Turchia.

Due torri alte 399 metri saranno posizionate sulla costa calabra e su quella siciliana.

Il Ponte sarà alto 72 metri per consentire il passaggio delle navi. Due coppie di cavi del diametro di 1,26 metri, ciascuno formato da 44.323 fili d'acciaio.

Sono questi alcuni numeri del Ponte. La capacità stradale massima del sarà di 6mila veicoli l'ora mentre la capacità ferroviaria massima sarà di 200 treni al giorno. Nel progetto del Ponte sono inclusi 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari.

Il risparmio di tempo

"In termini di risparmio di tempo, oggi i treni impiegano tra i 120 e 180 minuti, passeggeri e merci” e “si scenderà a 15 minuti. Un risparmio che supererà le due ore e mezza”, ha spiegato Salvini.

La metropolitana

"Sui territori cambia il mondo. Ci sarà la metropolitana dello Stretto, con tre fermate sul fronte messinese (Papardo, Annunziata ed Europa) che collegheranno turisti, pendolari per 365 giorni all'anno", ha aggiunto Salvini.

Alessandro Morelli e il ministro delle Infrastutture e Mobilta Sostenibile Matteo Salvini nella sala stampa di Palazzo Chigi durante conferenza stampa al termine della Riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess)

Lavori al via a ottobre, percorribile dal 2032/33

"Se si parte come si sta partendo, l'obiettivo dell'attraversamento” del Ponte sullo Stretto “tra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono. Che è anche il periodo temporale in cui il primo treno unirà Torino e Lione, il primo treno unirà Fortezza e Innsbruck, e i romani potranno coprire la distanza della metro C. Diciamo che per chi crede alla cabala il 20 e il 32 possono essere due numeri sfidanti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parlando del Ponte sullo Stretto in conferenza stampa dopo il Cipess. “Ora ci vorrà la bollinatura della Corte dei Conti, ma tra settembre e ottobre conto di partire con i cantieri, lavori ed espropri. Gli espropriati avranno un surplus rispetto a quelli dell'alta velocità in altri territori”, ha aggiunto.

Il rischio infiltrazioni

Il vicepremier ha poi affrontato la qustione infiltrazioni mafiose. “Il fronte della sicurezza e del contrasto alle infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24". Per un'opera da 13,5 miliardi, “contrastare ogni qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà una nostra ragion d'essere. Con il Ministero dell'interno si stanno adottando tutti protocolli come già per expo e le Olimpiadi: bisogna attenzionare tutta la filiera, perché sia impermeabile ai malintenzionati. Se si dovesse non fare ponte perché ci sono mafia e ‘ndrangheta allora non facciamo più niente”, ha aggiunto.

Impulso economico per tutto il Sud

"Il Ponte sullo Stretto sarà una parte della soluzione dei problemi del Mezzogiorno se verrà ultimata l'Alta velocità al Sud. In termini di risparmio di tempi i treni ora ci mettono 120-180 minuti, in seguito si scenderà a 15 minuti. Sui mezzi su gomma dipende dal periodo. Il tempo medio tra 70 e 100 minuti si ridurrà a 10 minuti. Ci saranno 120mila unità di lavoro tra diretto e indiretto e risparmi per 23 miliardi di euro”, ha detto il ministro Salvini.

La soddisfazione di Meloni

"La riunione odierna del Cipess segna una tappa fondamentale nell'azione di questo Governo. Questo Comitato è chiamato oggi ad approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, per avviare la costruzione di un'opera tanto imponente quanto all'avanguardia dal punto di vista tecnico e ingegneristico. Un'infrastruttura dai tanti primati, a partire da quello che lo renderà il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo". Così, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni durante la riunione del Cipess che ha dato il via libera al ponte sullo stretto. "Ma il progetto non si limita alla costruzione del ponte in senso stretto. Sono previsti infatti oltre 40 chilometri di raccordi stradali e ferroviari per connettere l'infrastruttura. Si tratta - è quasi superfluo dirlo - di un'opera strategica per lo sviluppo di tutta la Nazione, frutto di un lungo processo progettuale e normativo - i primi progetti risalgono alla fine degli anni Sessanta - che questo Governo ha scelto di riavviare ufficialmente nel 2023, dopo la sospensione decisa dal Governo Monti nel 2012, di questo ringrazio il ministro Salvini per il coraggio e la determinazione", ha sottolineato la presidente del Consiglio.