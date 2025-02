Ok del Senato al Milleproroghe. Stop al requisito dei 18 anni per i bagnini

Chi è decaduto dalla rottamazione quater potrà essere riammesso. Mentre per le aziende non ci sarà nessun ulteriore rinvio dell’obbligo di assicurarsi contro le calamità naturali. Viene sospeso poi il requisito dei 18 anni per diventare bagnini e slitta l’adeguamento alla normativa antincendio per le scuole. Sono alcune delle novità con cui cambia il decreto Milleproroghe, che ha incassato – con 97 sì e 57 no – il primo via libera in Senato e la prossima settimana sarà alla Camera per la seconda lettura.

Il testo base, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre, contiene anche lo stop alle multe per i no vax, la proroga dello scudo erariale e concede un altro anno per poter stipulare contratti a tempo oltre i 12 mesi con causali meno rigide. Slitta invece di due anni la costituzione della consulta dei tifosi nei cda delle società sportive. Il decreto sposta il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma con l’ok a un emendamento di Forza Italia il rinvio è ulteriormente spostato a fine 2027. La richiesta iniziale era di arrivare a fine 2028, ma si è trovata una mediazione dopo le fibrillazioni nella maggioranza. Tra le novità anche la sospensione, per la stagione balneare 2025 (fino al 30 settembre), del requisito della maggiore età per svolgere l’attività di bagnino.