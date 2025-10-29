Ok al decreto sicurezza sul lavoro. Borse di studio ai figli delle vittime

Borse di studio per gli orfani di vittime di incidenti sul lavoro fino a 7mila euro, adozione del badge digitale di cantiere per tutte le imprese in appalto e subappalto, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione, premi alle aziende virtuose, nuove assunzioni di ispettori e carabinieri. E massima attenzione ai giovani e alla formazione. Queste alcune delle novità contenute nel nuovo decreto per la sicurezza sul lavoro approvato in Consiglio dei ministri, che vale 900 milioni di euro l’anno. Un provvedimento che arriva nelle stesse ore in cui si registrano l’ennesime morti sul lavoro. Un 23enne ieri è deceduto mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano. Sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo. Nell’Ascolano, invece, un operaio di 64 anni ha perso la vita, cadendo da un cestello elevatore, mentre era al lavoro sul lungomare di San Benedetto del Tronto.

"Viene istituito un fondo per le borse di studio che corrisponderemo agli orfani di vittime di incidenti sul lavoro", annuncia la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa, illustrando alcuni punti del decreto. "Verranno corrisposte annualmente per importi da 3mila a 7mila euro per frequentare corsi di studio della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, di tutti i percorsi di formazione professionale, della formazione universitaria, della formazione tecnica superiore e della formazione artistica", spiega la ministra.

Per quanto riguarda l’attività di ispezione sul territorio, Calderone sottolinea che il dl sicurezza "oltre ad aumentare ancora una volta l’organico dell’ispettorato nazionale del lavoro di ulteriore 300 unità di funzionari più 8 funzioni dirigenziali, interviene aumentando anche il contingente dei carabinieri".