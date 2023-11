Ok agli aiuti, ma rivediamo il metodo

"Partendo dal fatto che la tutela dell’editoria rimane un presidio fondamentale per ogni stato democratico, l’appello lanciato dalla Fieg – spiega l’onorevole Giulio Centemero, Lega – è comprensibile e condivisibile soprattutto in un momento in cui l’applicazione in maniera significativa della intelligenza artificiale nel settore richiede processi di upskilling e reskilling strutturati. Va anche rivisto il metodo di finanziamento utilizzato in precedenza poiché non ha prodotto gli effetti desiderati".