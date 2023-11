Oggi Turetta davanti al gip. La strategia della difesa: potrebbe restare in silenzio, non chiederà i domiciliari

"Nessuna richiesta di istanza al Riesame o di arresti domiciliari, ma non vi dico per rispetto dell’autorità giudiziaria se Filippo Turetta parlerà o no nell’interrogatorio di garanzia". Il professor Giovanni Caruso esce dal carcere di Montorio dopo tre ore in cui ha parlato con il suo assistito senza svelare la strategia della difesa. E così il 21enne di Torreglia (Padova), mentre comincia a capire dove si trova e perché ("qui ho un po’ di paura, potrò studiare?"), affronta oggi alle 10 la gip del tribunale di Venezia, Benedetta Vitolo, e il pm Andrea Petroni (che potrebbe assistere) senza far sapere se risponderà alle domande, farà una dichiarazione spontanea o si avvalerà della facoltà del silenzio sull’accusa di avere ucciso sabato 11 novembre Giulia Cecchettin, coetanea, ex fidanzata e compagna di corso all’università. Confessando e collaborando, però, potrebbe rendere la sua posizione meno complicata. Ma la sensazione è che non risponderà, anche per abbassare l’attenzione sul caso e prendere tempo.

Si tratta del primo confronto valido: ciò che il giovane ha confessato al magistrato tedesco subito dopo l’arresto del 18 novembre non appare nell’inchiesta della procura di Venezia (non c’era un difensore) e non sappiamo quindi se Filippo – "che appare disorientato, ma si alimenta regolarmente", dicono i sanitari di Montorio che hanno prescritto ansiolitici per dormire – ripeterà quel perentorio "ho ammazzato la mia fidanzata" con il quale ammise la sua responsabilità davanti al tribunale regionale di Naumburg. Ieri Turetta prima del colloquio col legale di fiducia ha parlato venti minuti col cappellano. Il professor Caruso, ordinario di diritto penale a Padova proprio l’ateneo frequentato dalla coppia, ha detto nuovamente a Filippo che sarà possibile richiedere la visita dei genitori solo dopo l’interrogatorio.

Stamani a porre le domande sarà la gip Vitolo, che ha firmato l’ordinanza di custodia in carcere, ancora valida senza particolari richieste della difesa che sembrano escluse, a meno che l’avvocato non si giochi subito la perizia psichiatrica. Sempre in settimana anche il sostituto procuratore Petroni condurrà un proprio interrogatorio. Sarà in quella circostanza che a Turetta verranno contestati l’occultamento di cadavere e l’aggravante della premeditazione: nell’atto della gip i reati indicati sono l’omicidio volontario aggravato dai vincoli affettivi e il sequestro. Un settimana cruciale: venerdì 1 dicembre sarà effettuata a Padova l’autopsia; le risultanze dell’anatomopatologo potrebbero portare a un altro tassello più grave, quello della crudeltà se rivelassero che Filippo ha infierito senza pietà sull’ex fidanzata. Nei prossimi giorni verrà consegnata dalla polizia tedesca la Fiat Grande Punto nera sulla quale Giulia ha compiuto l’ultimo tragico viaggio e con cui Turetta ha tentato la sua fuga. L’auto – dove dentro sono stati trovati 300 euro, un guanto e un secondo coltello – verrà analizzata dal Ris dei carabinieri di Parma, che stanno già operando sui reperti del canalone (una sola scarpa della ragazza, il libro per l’infanzia e una ventina di oggetti) dov’era il corpo e sulle tracce a Vigonovo e Fossò. Si stanno svolgendo indagini sull’ipotesi che Filippo abbia legato le mani di Giulia col nastro adesivo utilizzato per tapparle la bocca.