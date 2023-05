Oggi Mattarella in Romagna E devolve il premio ricevuto dal Papa

La Romagna ferita abbraccia oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E viceversa. Il capo dello Stato comincerà il tour nelle terre colpite dall’alluvione alle 10.30 e il Quirinale ha previsto sei tappe in un giorno. Mattarella – che ha deciso di devolvere alle popolazioni alluvionate il premio Paolo VI ricevuto ieri da papa Francesco (foto) – è atteso all’aeroporto di Forlì, da lì raggiungerà Modigliana in elicottero: è il paese delle 200 frane. Poi tornerà in pianura, a Forlì: appuntamento alle 11 in piazza Saffi. Sarà il momento del saluto ai volontari, alle migliaia di persone che hanno imbracciato pale e badili per spalare il fango, raccogliere cibo, portare aiuti e conforto. La tappa successiva sarà Cesena, dove il capo dello Stato era stato il 2 maggio per celebrare i 40 anni del Macfrut. Qui toccherà il quartiere San Rocco, uno dei più colpiti, dove visiterà un centro di aiuto e soccorso creato dal Comune. All’ora di pranzo Mattarella sarà a Ravenna, dove lo aspettano alcuni commensali speciali: si tratta del presidente Fabrizio Galavotti e dei braccianti della cooperativa Cab Terra, che ha accettato di allagare i terreni pur di salvare la città dalle acque. Mattarella sarà accolto in piazza del Popolo, sia in municipio che in prefettura. Poi altre due tappe nel pomeriggio: Lugo, di fronte al teatro Rossini, e (alle 17) Faenza. Al teatro Masini si raduneranno gli oltre novanta sindaci della Romagna per un momento di confronto.