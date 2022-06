Oggi i periti saliranno in vetta

Riunione in tribunale a Verbania ieri per il pool di periti, nominati dal gip, che sono al lavoro insieme agli altri tecnici delle parti in causa nell’ambito dell’incidente probatorio sullo schianto della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021. Oggetto dell’incontro, l’analisi di alcune carte del procedimento. Oggi invece i tecnici saliranno per l’ennesima volta per alcune misurazioni alla stazione di monte e a quella di metà percorso. Obiettivo, arrivare in tempo con il deposito della relazione finale fissato per il 30 giugno, in vista dell’udienza del 14 luglio.