Offese alla Santelli Professoressa 5 Stelle rinviata a giudizio

Andrà a processo Paola Castellaro, la professoressa genovese ed ex attivista del Movimento 5 Stelle che su Facebook aveva esultato per la morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli (nella foto). Il pubblico ministero Walter Cotugno ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio. Il processo inizierà il 2 ottobre 2024. L’insegnante, difesa dall’avvocato Matteo Mezzapesa, subito dopo la scomparsa della Santelli aveva scritto: "Evvai! Una mafiosa di meno!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc. ecc.". Il suo profilo, dopo quelle frasi, era stato oscurato. La donna era stata anche sospesa. L’accusa è diffamazione aggravata. Nel decreto di citazione si legge che la docente, con quelle frasi, ha offeso "la reputazione" di Jole Santelli. La procura l’aveva indagata dopo l a querela presentata dall’avvocato calabrese Sabrina Rondinelli per conto delle sorelle di Jole Santelli, Paola e Roberta.