Offese a Meloni e Salvini Cancellato ’Insider’ Lo scrittore protesta "Scelta politica"

"Insider non è in palinsesto". La comunicazione è scarna, la traduzione è politica: Roberto

Saviano, il cui nuovo programma era atteso a novembre su Rai3, non è gradito alla nuova Rai. L’ad Roberto Sergio, aveva parlato di "scelta aziendale" e "non politica". Opposta la lettura dell’interessato: "Rispondono ai desiderata di Salvini, la decisione è politica". Al centro della polemica una frase del giornalista antimafia, che aveva definito Salvini: "Ministro della Malavita" e Meloni "bastarda". In difesa del programma la leder Pd Elly Schlein: "In due giorni, mentre noi ci battiamo per il salario minimo, il governo riesce ad attaccare Don Ciotti e cancellare quattro puntate già registrate". Il sottosegretario Vittorio Sgarbi ci vede una soluzione salomonica: "Se avesse fatto il programma doveva farlo anche Facci".