Odio senza frontiere. Attentato in Egitto, uccisi turisti israeliani. Le piazze pro Hamas

"Via dall’Egitto". Israele invita tutti i connazionali a lasciare il paese confinante e a non viaggiare in altri paesi del Medio Oriente. Misura precauzionale inevitabile dopo quanto avvenuto ieri mattina ad Alessandria dove, in pieno giorno, due turisti israeliani di un gruppo in visita archeologica sono stati uccisi da un poliziotto. A colpire il bus turistico nella zona del santuario Aumd al-Sawari sarebbe stato un agente (poi freddato dalle altre forze di sicurezza). Ferito un altro turista israeliano, morta una guida turistica locale. Ignoto il movente. Le autorità non avvalorano, al momento, l’ipotesi di un attentato terroristico. Secondo il generale di brigata Khaled Okasha, direttore del Centro per gli studi e le riflessioni strategiche del Cairo, il poliziotto omicida potrebbe aver "percepito una minaccia per la vita dei turisti presenti nell’area" facendo una "valutazione sbagliata". Ricostruzione che aggiunge caos al caos. Come evidenziato dai video in rete. Immagini scioccanti: le due vittime distese sul pavimento di pietra del sito, l’altro israeliano ferito e adagiato sulle scale, mentre ufficiali egiziani vestiti di bianco parlottano tra loro senza offrire aiuto alle donne israeliane che urlano in modo frenetico: "Ambulanza! Ambulanza!"

L’invito al rimpatrio dei connazionali arriva nella giornata in cui Israele smentisce la richiesta all’Egitto di mediare con Hamas il rilascio degli oltre cento ostaggi trascinati dai miliziani nella Striscia e dislocati tra rete di tunnel e case sicure. L’Egitto, in pace con Israele dal 1979 a parte rare scaramucce di frontiera (l’ultima lo scorso giugno con tre soldati israeliani morti), resta un interlocutore necessario del governo Netanyahu, ma il quotidiano Haaretz invita a non illudersi e ricorda che "in Egitto il sentimento anti-israeliano" riemerge "particolarmente forte" nelle fasi "di violenza".

La sicurezza dei cittadini di religione ebraica diventa quindi prioritaria in tutte le capitali europee. Oggi a Roma è l’anniversario dell’attentato palestinese del 9 ottobre 1982 davanti alla sinagoga, in cui morì Stefano Gaj Taché (di due anni). Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi deporrà una corona. Vigilanza ultra rafforzata al Ghetto e in tutti i palazzi sensibili, mentre i militanti filopalestinesi festeggiano l’azione di Hamas non solo nei paesi islamici ma anche a Berlino, New York e Londra.