La Ocean Viking attaccata dalla Guardia Costiera libica

Roma, 24 agosto 2025 – “Oggi la Ocean Viking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi”. Lo scrive Sos Mediterranee in un post su X nel quale allega le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi.

Nelle ultime ore erano nate nuove polemiche riguardo la nave Ocean Viking, gestita dall'organizzazione umanitaria Sos Mèditerranèe, e il Governo italiano. La nave ha infatti portato in salvo 47 persone, tra cui nove minori non accompagnati, che si trovavano su “un'imbarcazione in gomma in acque internazionali davanti alla Libia”. Lo riferisce la stessa Sos Mèditerranèe in un messaggio su X.

Molte delle persone soccorse hanno dichiarato di essere in fuga dal conflitto in corso in Sudan. "Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco”, ha spiegato l'organizzazione umanitaria, sottolineando che il porto dista circa 1.300 chilometri dall'area del salvataggio. In questo modo, in base a quanto affermato da Sos Mèditerranèe, saranno richiesti circa “tre giorni e mezzo di navigazione in più che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo”.