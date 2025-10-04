Occupata la Tangenziale. Sassaiola e idranti

Una manifestazione a due facce. Quella bella, dei 100mila richiamati in piazza da Cgil e sindacati di base per la causa palestinese. E quella brutta, con poche decine di ragazzi a volto coperto che attaccano le forze dell’ordine e riescono a trascinare altre centinaia di persone in un assalto a distanza tra una carreggiata e l’altra della tangenziale, rintuzzato da poliziotti e carabinieri con lacrimogeni e idrante. La giornata milanese dello sciopero generale pro Gaza si apre alle 9 a Porta Venezia, che a quell’ora già deborda di gente. Diecimila alla partenza, diventeranno almeno 60-70mila: "Siamo 100mila", la cifra tonda degli organizzatori. Per farsi un’idea dei numeri, gli ultimi si muoveranno 50 minuti dopo la partenza della testa.

In piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, il serpentone si divide: la Cgil chiude lì, l’Usb prosegue. In zona c’è la stazione di Lambrate, sorvegliata speciale sin dal mattino: dopo i raid violenti in Centrale del 22 settembre e l’occupazione pacifica dei binari di Cadorna mercoledì, c’è il timore che gli antagonisti vogliano prendere di mira il terzo scalo ferroviario in dodici giorni. Così non è. L’obiettivo è un altro, ufficializzato al megafono da un delegato Usb: "Ci prendiamo la tangenziale". La est, preventivamente chiusa al traffico. L’ingresso più vicino sta in fondo a via Rombon, inondato da un fiume umano che urla "Free Palestine". Le interlocuzioni disegnano lo scenario: si entra da una rampa dello svincolo di Lambrate e si esce dall’altra, percorrendo al contrario la carreggiata sud per alcune centinaia di metri. A un certo punto, però, succede qualcosa. Nelle prime file si palesano giovani e giovanissimi, italiani e nordafricani, coi cappucci delle felpe calati sulla fronte e sciarpe fino al naso: sono un paio di decine all’inizio, impugnano pietre e rami d’albero raccattati per strada. Poco lontano, a dissuadere eventuali velleità di tirar dritto, c’è una squadra del Reparto mobile. I militanti di Usb cercano di frenarli, improvvisano una catena umana. Non basta. Quando parte la prima sassaiola, gli agenti risalgono sul blindato per riposizionarsi un paio di chilometri più avanti, a Cascina Gobba. "Prepariamoci, sono in tanti", avverte una vedetta. Un’ora ad alta tensione, con il corteo spezzato in due dai lacrimogeni. Poi torna la calma. Gli ultimi manifestanti lasciano la tangenziale alle 16.30.

In serata intorno alle 21 da piazzale Loreto un paio di migliaia di persone ripartono in corteo. In corso Venezia gli scontri con la polizia: lancio di oggetti e idranti per disperdere la folla. Il bilancio sarà di dodici f ermati.

Giulia BonezziNicola Palma