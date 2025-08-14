‘Occhi spaccanti’ diventa un marchio. L’obiettivo è fermare i tormentoni social

Dopo settimane di gossip e meme Raoul Bova (in foto) passa al contrattacco. L’attore romano, su consiglio del suo avvocato (ed ex suocera) Annamaria Bernardini De Pace, ha depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy due richieste di registrazione che riprendono le frasi pronunciate nel messaggio vocale inviato alla modella Martina Ceretti e diffuso da Fabrizio Corona, diventando virale. E così gli ormai famosi ‘occhi spaccanti’ potrebbero presto diventare un marchio registrato. Mossa che, nelle intenzioni dell’attore, dovrebbe contribuire a frenare la circolazione dei messaggi che lo riguardano. "La nostra è un’iniziativa che punta a bloccare la diffusione illecita del contenuto degli audio – spiega Bernardini De Pace –. Tutto l’incartamento è ora al vaglio dell’ufficio Brevetti. Ci vorranno alcune settimane, ma se otterremo il via libera quelle frasi non potranno essere utilizzate senza il permesso di Raoul altrimenti si andrà incontro a sanzioni". Subito dopo l’esplosione dello scandalo, Bova avrebbe valutato di intraprendere un’azione legale contro Ryanair e il Napoli Calcio, che sui social avevano utilizzato in chiave ironica gli audio al centro della vicenda. Lo scorso 6 agosto, invece, il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria "al fine di accertare eventuali violazioni della normativa privacy e delle regole deontologiche dei giornalisti".