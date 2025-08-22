Obbligo vaccinale, la Lega torna alla carica: “Proporremo di cancellarlo”. Poi la rettifica: “No, aspettiamo Fratelli d’Italia”

Roma, 22 agosto 2025 - Sullo sfondo le nomine del ministro Schillaci per il comitato vaccini dopo la revoca di due esponenti considerati vicini all’area no-vax. Salvini che attacca il ministro, difeso invece nelle sue scelte da Forza Italia, e torna alla carica sull’obbligo vaccinale per i bambini che in Italia è indispensabile per l’iscrizione alla scuola primaria. “Dirsi dubbiosi sull'obbligo vaccinale non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso", rilancia il leader della Lega.

Stamattina poi Repubblica.it scrive che il capogruppo della Lega in Commissione Bilancio al Senato, Claudio Borghi, riproverà – come ha già fatto con un emendamento nel 2024 – a far saltare la norma voluta dall’allora ministra Lorenzin nel 2017. “Vogliamo evitare qualsiasi obbligo vaccinale ma sarà necessario l’accordo con gli alleati”, sarebbero state le parole di Borghi, poi smentite.

“Tutta questa cosa dei vaccini mi stupisce e mi fa anche sorridere. Stamattina ho aperto il sito di Repubblica.it e ho visto in apertura 'Vaccini, la Lega rilancia: "Subito una legge per togliere l'obbligo"' e credevo, come quando il telefonino è offline, che fosse la pagina dell'anno scorso. Incredibile e comico", dice oggi Borghi intervistato da Affaritaliani.

Il senatore del Carroccio spiega: "Che la Lega sia stata e sia contro la legge Lorenzin non è una novità di oggi. Nel 2017 siamo stati l'unico partito a votare contro l'obbligo vaccinale in Parlamento. L'anno scorso avevo presentato un emendamento al primo provvedimento possibile, dopo aver preso un impegno con moltissime associazioni che si battono per la libertà di scelta sui vaccini. Poi quell'emendamento fu dichiarato inammissibile e la questione si è chiusa. Ora non ripresenterò alcun emendamento simile e aspetto che gli amici alleati di Fratelli d'Italia, visto che da Forza Italia su questo tema mi aspetto ben poco, decidano di prendere in mano il tema. A quel punto saremo ben felici di aprire una discussione e un confronto sull'obbligo vaccinale e sulla legge Lorenzin", conclude Borghi.

Ma è già abbastanza per scatenare l’ira dell’opposizione. "La maggioranza continua a strizzare l'occhio al mondo no vax per raccattare consenso. La volontà della Lega di cancellare l'obbligo vaccinale, che si assomma alla vicenda della commissione consultiva sui vaccini, è una scelta emblematica e gravissima. La destra italiana oggi porta su di sé la responsabilità di voler piegare la scienza alla propaganda", attacca il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia.

"La Lega torna a giocare con la salute dei bambini, annunciando l'ennesima offensiva contro la legge sull'obbligo vaccinale. Un atto irresponsabile che mette a rischio la sicurezza sanitaria del Paese e rimette in discussione una conquista di civiltà che ha salvato migliaia di vite", fa eco un post social del deputato di Italia viva Davide Faraone, vicepresidente del partito. "Chiediamo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di smetterla di nascondersi dietro i tatticismi e di dire chiaramente agli italiani da che parte sta: con il ministro Orazio Schillaci, con la scienza, la salute pubblica e il diritto dei bambini a crescere protetti dalle malattie, o con Salvini, Borghi e la galassia no-vax?", aggiunge Faraone. "Chi vuole abolire l'obbligo vaccinale non solo ignora la comunità scientifica, ma gioca d'azzardo con il futuro delle nuove generazioni. Noi non lo permetteremo: se mai questa follia dovesse arrivare in Parlamento - conclude il deputato Iv - saremo pronti a fare le barricate per difendere la salute dei cittadini e il principio che la libertà di tutti viene prima delle ossessioni ideologiche di qualcuno".