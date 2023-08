Nuovo vaccino anti Covid C’è il via libera dell’Ema

Mentre in Italia si registra un leggero aumento dei casi di Covid-19, senza però alcuna allerta in termini di impatto sugli ospedali, arriva il via libera dell’Ema al vaccino di Pfizer adattato alla sottovariante Omicron XBB.1.5, attualmente dominante. Consigliato ai soggetti fragili, in concomitanza con l’antinfluenzale, sarà disponibile da ottobre.