24 set 2025
Nuovo sciopero generale per Gaza. Cgil e Usb sulle barricate. Salvini: “Non lo permetterò”

Gli attacchi alla Flotilla e la possibilità che la spedizione umanitaria venga bloccata spingono i sindacati verso nuove iniziative di protesta

Una manifestazione in occasione dell'ultimo sciopero generale per Gaza

Roma, 24 settembre 2025 – Nuovi scioperi generali. Sono quelli che promettono il sindacati Usb e la Cgil dopo le manifestazioni (in particolare quella dei sindacati di base di lunedì scorso) che hanno paralizzato mezza Italia sfociando anche, a Milano, in scontri di piazza.

I sindacati si dicono pronti allo sciopero in relazione agli ultimi attacchi che hanno preso di mira la Global Flotilla (la missione umanitaria che, partita da diversi porti europei, mira a portare a Gaza aiuti per la popolazione stremata dalla guerra).

Ma il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini ha già preso posizione contro questi scioperi. "Da irresponsabili. Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos"

