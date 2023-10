Nuovo schianto di bus a Mestre: il mezzo elettrico contro un pilastro. Un ferito e decine di contusi

Nuovo incidente per un bus di linea a Mestre, in Via Carducci. L’autobus, un mezzo elettrico ha urtato un pilastro di un’abitazione dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha attraversato la carreggiata. Nell’incidente l’autista è rimasto ferito, mentre quattordici passeggeri avrebbero riportato contusioni lievi. Ad essere coinvolto nell’incidente è un pullman di "La Linea", la stessa compagnia a cui apparteneva la corriera precipitata la scorsa settimana dal cavalcavia di Mestre provocando 21 morti.

Avm, la società di gestione delle tratte di trasporto urbano ha annunciato che da lunedì sospenderà cautelativamente il servizio di tutti i bus de ‘La Linea’, sostituendoli con propri mezzi.