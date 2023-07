Nuovo lutto per Prodi Muore anche Vittorio, il fratello eurodeputato

Nuovo lutto in casa Prodi. È scomparso ieri, dopo una lunga malattia, Vittorio, 86 anni, uno dei fratelli di Romano Prodi, già presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, poi due volte europarlamentare.

Per l’ex premier si tratta del terzo grave lutto in pochi mesi. Il 13 giugno, il Professore aveva perso la moglie Flavia Franzoni, colta da malore in Umbria, a 76 anni, durante un cammino francescano fra Gubbio e Assisi.

Nel marzo scorso era scomparso, malato da tempo, il fratello Quintilio. Architetto, carattere deciso, aveva una grande passione per la musica, ed era un eccellente violoncellista.

Laureato in fisica, Vittorio Prodi è stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica bolognese, dal 1986 al 1992. "E fu – ricorda Andrea De Maria, deputato dem – protagonista della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto".

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, conobbe Prodi durante il suo incarico alla Prefettura di Bologna: "È stato un grande uomo delle istituzioni, punto di riferimento per la comunità bolognese, di cui ho avuto modo di apprezzare il tratto di profonda umanità, l’attenta cura dell’interesse pubblico e dei suoi concittadini". Anna Maria Bernini, ministro Università e Ricerca, ricorda il "fine intellettuale e autentico uomo delle istituzioni , ma soprattutto l’appassionato e instancabile docente e ricercatore".

Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, ricorda Prodi come "una figura di valore ed equilibrio politico, uomo delle istituzioni che ha messo la sua vita al servizio del Paese".

Per il senatore Pier Ferdinando Casini, Prodi "è stato esempio di impegno e di passione civile come parlamentare europeo e come presidente della Provincia. Uomo discreto, ha sempre praticato la solidarietà verso i più deboli come stile di vita pubblica personale".

Del professore scomparso, la segretaria dem Elly Schlein ricorda "la vita sempre caratterizzata da passione civile, serietà e impegno in ogni ambito". Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, sottolinea come Prodi abbia "sempre dato prova di attenzione per le persone, la comunità, unendo grande spessore umano alle conoscenze di professore universitario".

Luca Orsi