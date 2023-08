Nuovo fisco, è legge Meloni esulta E il governo apre alla digital tax

di Antonio Troise

Via libera definitivo alla "rivoluzione" fiscale del governo Meloni. Alla Camera, con 184 voti a favore e 85 contrari è passato, infatti, il disegno di legge delega con la riforma. Esulta la premier, Giorgia Meloni: "Ora avremo un fisco più equo e più giusto. C’è nel provvedimjento una chiara idea di sviluppo che l’Italia aspettava da 50 anni". Le fa eco il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che ha seguito l’iter parlamentare passo dopo passo: "Una svolta nel nostro sistema tributario". Polemica, invece, la leader del Pd, Elly Schlein: "La delega aumenta l’iniquità". Fra le novità dell’ultima ora anche l’approvazione di un ordine dei giorno targato Cinquestelle (e condiviso dal governo) che prevede l’introduzione della digital tax, un modo per far pagare le tasse in Italia anche ai giganti del web e alle multinazionali. Il governo ha ora 24 mesi per i decreti attuativi. Resta il nodo delle coperture: dovrebbero arrivare dal riordino delle "tax expenditures", che valgono più o meno 165 miliardi. Ma ecco i capitoli più importanti della riforma.

ALIQUOTE IRPEF

E TREDICESIME

Ci sarà una graduale riduzione delle aliquote per approdare alla flat tax. Primo step, la riduzione degli scaglioni Irpef da 4 a 3. Nel frattempo, potrebbe essere sperimentata una tassazione agevolata su straordinari, tredicesime e premi di produttività.

MENO SANZIONI

PER CHI COLLABORA

Il governo punta sulla "cooperative compliance", una nuova versione del fisco meno "arcigno" nei confronti di cittadini e imprese. Non ci saranno sanzioni penali tributarie per i contribuenti che avranno "comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente" i rischi fiscali. Si escludono le sanzioni amministrative e si riducono i termini di decadenza per l’accertamento ai contribuenti il cui sistema di gestione del rischio certificato da professionisti qualificati. Il regime di adempimento collaborativo, con i relativi effetti premiali, viene esteso anche ai paperoni che portano la residenza in Italia. Salta la procedura automatica per il pignoramento dei conti correnti. Arriva il concordato preventivo biennale per le partite Iva e le Pmi. In pratica il fisco calcolerà quanto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi per i due anni successivi: chi accetta non avrà contestazioni sull’Irpef e avrà certezza su quanto deve pagare.

MINI-IRES

E ADDIO GRADUALE A IRAP

Meno Ires per le imprese che effettuano investimenti qualificati, nuove assunzioni o che prevedono la partecipazione dei dipendenti agli utili. Le imprese che non beneficiano della riduzione possono fruire di eventuali incentivi fiscali in forma di super-ammortamento. La delega indica il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza però incidere sui bilanci delle Regioni. Prevista anche la cedolare secca sui negozi.

IVA E SUPERBOLLO

Prevista una revisione delle aliquote Iva. Tra le possibilità anche Iva zero per alcuni prodotti di prima necessità. Passa un ordine del giorno che azzera l’Iva sulla ricerca. Rinviato, invece, lo stop al superbollo.

RIMBORSI AI VIRTUOSI

E TASSE A RATE

Per i contribuenti con alti livelli di affidabilità fiscale si rafforzano i premi, compresa la riduzione dei tempi di rimborso. Si incentivano inoltre le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali; le deleghe possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva; si può ottemperare agli adempimenti fiscali anche direttamente per via telematica. Sarà possibile rateizzare acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali.

ARRIVANO I CONDONI

REGIONALI

Scatta il federalismo fiscale che consente alle Regioni non solo di incassare una parte dell’Iva prodotta in loco, ma anche alle cifre incassate dalla lotta all’evasione.