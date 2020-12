Roma, 3 dicembren 2020 - La bozza del nuovo Dpcm che entrerà in vigore a mezzanotte con le misure anti Covid per le feste di Natale sta già provocando critiche da parte delle Regioni che la scorsa notte hanno ricevuto la bozza. Nel primo pomeriggio è prevista la conferenza Stato-Regioni col confronto decisivo prima della firma di Conte che in serata terrà una conferenza stampa. Se ne fa interoprete il governatore del Veneto, Luca Zaia che pari pari dice: "Il governo lo riveda". La bozza, ha detto Zaia ai giornalisti, "lascia non poche perplessità. Questo Dpcm è talmente incisivo sugli aspetti degli spostamenti che il Governo si è visto costretto ad approvare un Decreto legge. Questo Dpcm qualche guaio ce lo dà". Peraltro dal Veneto nessuna intenzione di fare ricorso.

Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio

"Con questo Dpcm per il nostro territorio Natale sarà un simil-lockdown", ha proseguito Zaia. "C'è uno scenario di natura umana, con la mancata ricongiunzione dei parenti se non abitano nello stesso Comune. Penso che questo aspetto per la Regione Veneto viene prima di tutti. E non c'è traccia di ristori".

Val d'Aosta, legge anti-Dpcm

Fontana: "Il governo ci ascolti"

In mattinata era intervenuto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: "Ci avvisano sempre all'ultimo minuto. Speriamoche il governo ci ascolti".

Toti: "Governo scorretto"

Duro il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "Siamo riuniti come Regioni ma vorrei che fosse chiaro che il Decreto Legge del Governo con queste misure è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trovo assai scorretto che il Governo adotti una simile misura senza neppure parlarne con gli enti locali".