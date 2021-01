Roma, 15 gennaio 2021 - Il premier Giusppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo Dpcm con le nuove misure anti Covid che entreranno in vigore sabato 16 gennaio fino al 5 marzo. Tra le novità del testo il prolungamento della chiusura degli impianti sciistici fino al 15 febbraio (avrebbero dovuto riaprire il 18 gennaio). Altra novità, positiva questa, è la riapertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali. Restano invece chiuse ancora palestre e piscine così come cinema e teatri.

L'Italia resta divisa aempre in zone (alle tradizionali gialla, arancione e rossa si aggiunge la zona bianca isituita dal Decreto gennaio). Le limitazioni restano sostanzialmente le solite tranne per il fatto cher anche nelle zone gialle sono vietati gli spostamenti fuori regione. Cambiamenti anche oper le visite a parenti e amici (qui ve le spieghiamo).

Nuovo Dpcm: tutte le novità

Il Dpcm in Pdf