Torino, 18 novembre 2020 - In piena pandemia da Coronavirus, la possibile riapertura a Natale, su cui sta lavorando (con molte pressioni) il premier Conte, e il prossimo 'cambio di colore' delle Regioni, continuano a far discutere. Sul via libera, dal Piemonte arriva l'aut aut del governatore Alberto Cirio: "A Natale non si faccia come quest'estate, o a gennaio e febbraio arriverà la terza ondata", avverte.

Insomma, "Vogliamo vivere un Natale normale, ma se immaginiamo di farlo come qualcuno ha vissuto l'estate, a gennaio o febbraio torneremo in questa situazione e non possiamo permettercelo", insiste ribadendo la richiesta della Conferenza delle Regioni di semplificare i parametri ("da 21 si passi a 5") per passare da una fascia all'altra delle zone a rischio.

Intanto il governatore della Lombardia Attilio Fontana chiede un allentamento delle misure sulla sua regione alla fine delle prossime due settimane: "I nostri numeri di oggi - assicura - sono da zona arancione. Abbiamo raggiunto il picco, presto inizierà la discesa". Del resto anche Cirio rimarca: "Da venerdì scorso il Piemonte è potenzialmente in zona arancione. Il 30 novembre, se avremo mantenuto questi dati, potremo uscire dalla zona rossa e quindi avere una prospettiva di luce diversa".