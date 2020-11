Roma, 2 novembre 2020 - C'è attesa per il nuovo Dpcm che oggi il premier Giuseppe Conte illustrerà alle 12 alla Camera e alle 18 in Senato. Da quanto si apprende tra le proposte messe sul tavolo dal governo e illustrate dal ministro Roberto Speranza nella riunione con i governatori, l'Anci e le province ci sono il divieto della circolazione dalle 21, divieto di spostamento da e per le regioni con indice di alta diffusione del contagio, aumento della didattica a distanza (al 100% per le scuole superiori), trasporto pubblico locale al 50%, chiusura nel week end dei centri commerciali, chiusura di musei e mostre così come della zona video-giochi nei bar e tabacchi.

L'immunologa Viola: "Lockdown per una settimana al mese"

Conte alla Camera: la diretta tv

Cirio: "Servono misure nazionali"

Come già nell'incontro di ieri però molti governatori invocano misure nazionali. Questa mattina è tornato a ribadirlo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Le misure devono essere necessariamente nazionali, perché dalla Valle d'Aosta alla Calabria il virus c'è ovunque e sta crescendo ovunque", ha detto intervenendo a Sky TG24. "Non è possibile intervenire a pezzi, bisogna intervenire tutti insieme, con un modulo che preveda le responsabilità di Regioni e Governo, che sia completo e che dia una prospettiva. Quello che non vedo oggi è una prospettiva da dare al Paese".