Roma, 4 gennaio 2021 - Si stringe sulle nuovo misure per limitare la diffusione del Covid, in un contesto nel quale i contagi non sembrano calare. Si va verso un decreto ad hoc - e non un'ordinanza del ministero della Salute - per stabilire le restrizioni per i giorni successivi all'Epifania. Un Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è previsto per questa sera: la convocazione potrebbe essere alle 21. In questo modo si potrebbero inserire nel provvedimento tutele e ristori per le attività che dovranno rimanere chiuse.

L'attuale Dpcm scade il 15 gennaio. Sono attesi per l'8 i dati della Cabina di regia per il monitoraggio e alcune Regioni dovrebbero "cambiare fascia". Speranza annuncia che il prossimo weekend tutta Italia potrebbe essere 'zona rossa'. Confermata la ripresa delle scuole elementari e medie dal 7 gennaio. Per le superiori, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono per riaprirle il 31 gennaio. "Il problema non è riaprirle, ma tenerle aperte", dicono dal Comitato tecnico scientifico. Il Tar chiede al governo una "relazione" per chiarire le evidenze scientifiche che hanno spinto a imporre l'uso della mascherina in orario scolastico per bimbi fra i 6 e gli 11 anni.