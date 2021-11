Roma, 6 novembre 2021 - Il nuovo codice della strada è stato appena votato al Senato - sarà operativo entro il 10 novembre - e già arriva il primo dubbio: i monopattini potranno circolare anche su statali e provinciali, proprio come le biciclette? Se lo chiede Asaps, rilanciano le autoscuole di Confarca.

Cosa dice la legge



Il testo della modifica appena approvata nel maxi-decreto Infrastrutture dice così: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”. A giustificare le domande è l’ultima frase. “Divorzia da tutto quello che c’è scritto prima – osserva il presidente dell’Asaps Giordano Biserni –. Il primo giudice di pace, senza neanche essere di cattivo umore, potrebbe così annullare eventuali sanzioni. Noi, sia chiaro, non siamo dei contestatori tanto per dire qualcosa, ma chiediamo chiarezza sulle norme da applicare sulle strade”.

Le nuove regole



I monopattini, con il nuovo corso, dovranno circolare massimo a 20 km/h, avere frecce e freni ma non la targa, l’assicurazione sarà prevista solo per i mezzi a noleggio, il casco non sarà obbligatorio per i maggiorenni. Proprio su quest'ultimo punto si è innescata una forte polemica, con la sostanziale vittoria delle associazioni di sharing, che si erano dette contrarie all'ipotesi fin dall'inizio. Insomma più d'uno ha osservato che la stretta promessa si era persa per strada. “Immaginiamoci un monopattino sorpassato da un’auto che va ai 90 – ragiona Christian Filippi, segretario sezione autoscuole di Confarca –. Già è pericoloso per le bici, il monopattino poi ha sicuramente una stabilità inferiore. Fa un po’ specie che sia stata approvata una cosa del genere. Perché così si capisce che questi mezzi potranno circolare anche su strade extraurbane secondarie, come sono quelle che collegano una città all’altra. Resterebbero vietate solo autostrade e tangenziali”.

La richiesta



Quindi come si risolve? “Questo dubbio va fugato – chiede Biserni –. Non è possibile che modifiche di legge creino imbarazzi e dubbi anche nelle forze di polizia che poi scrivono a noi. Vorremmo essere smentiti, altrimenti lungo le strade extraurbane, ci attendono code chilometriche per la presenza 'legittima' dei nuovi dispositivi di micromobilità elettrica e, purtroppo, altissimi rischi".