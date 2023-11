Nuovi positivi, calo del 2,5%. In Rianimazione 102 pazienti La situazione Covid in Italia è stabile e sotto controllo: 26.789 nuovi positivi, Rt a 0,83 e incidenza di casi a 46 per 100mila abitanti. Posti letto in area medica al 5,9%, in terapia intensiva al 1,2%.